Regione: vaccinazioni al personale dei centri di formazione professionale

Nel corso dell’incontro della Cabina di Regia della filiera professionalizzante lombarda l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli ha dato notizia dell’avvio ufficiale della campagna vaccinale anti-Covid dedicata al personale dei centri di formazione professionale.

“Dopo aver terminato la raccolta dei dati necessari – ha dichiarato l’assessore – siamo in grado di aprire anche al personale dei centri di formazione professionale la possibilità di aderire alla campagna vaccinale anti-Covid. E’ un risultato importante raggiunto in brevissimo tempo anche grazie ad una efficace collaborazione con l’Assessorato al Welfare”.

“A partire dalle ore 14.00 di questo pomeriggio – ha proseguito l’assessore alla Formazione – tutti i dipendenti e i collaboratori degli enti lombardi potranno registrarsi sul portale https://vaccinazionicovid.servizirl.it/”.

“Mi auguro – ha continuato Rizzoli – che vi sia una piena e convinta adesione di tutti i lavoratori a quali, peraltro, invio il mio rinnovato sentimento di stima e gratitudine per il lavoro eccezionale che stanno facendo con le decine di migliaia di studenti iscritti nei loro percorsi. Ricordo, infatti, che la formazione professionale lombarda non si è mai fermata e, anzi, ha continuato a svolgere in modo egregio la propria attività”