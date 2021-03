Restyling per la scuola media di Besnate: “Abbiamo rispettato il suo aspetto originario”

Rifacimento della facciata e sostituzione di tutti i serramenti per garantire un efficientamento termico: la scuola secondaria di primo grado “Alessandro Manzoni” di Besnate si rinnova, ma senza tradire l’antico aspetto.

Il sindaco, Giovanni Corbo, ha spiegato il progetto: «Abbiamo voluto rifare le facciate della scuola media Alessandro Manzoni ripristinando l’aspetto originario di questo edificio, che ha circa un secolo. Ci siamo confrontati anche con la soprintendenza, che ci ha supportato nella scelta. Abbiamo voluto restituire un aspetto estetico che renda pregevole il contesto soprattutto per i nostri studenti». L’intervento, «in linea con le ambizioni in tal senso dell’amministrazione», è stato rallentato dalla neve e dalle basse temperature invernali, ma settimana scorsa i lavori si sono conclusi.

Per rimanere fedeli alla facciata originaria, è stato utilizzato un ciclo naturale a base di calce e silicati di potassio.

Le novità per l’estate

«Abbiamo già in progetto per questa estate – svela il primo cittadino – la realizzazione di in campo polivalente per mini volley o mini basket nell’area esterna delle scuole medie, per rendere sempre più accattivante per i nostri studenti la fruizione della scuola. Abbiamo appena concluso un intervento per potenziare la connettività delle scuole ( anche le elementari) per adeguarle alle necessità che l’effetto della pandemia ha reso evidenti».