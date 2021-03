“Ridefiniti gli spazi nel pronto soccorso ma la sicurezza non è mai mancata”

«Non esiste più il doppio percorso “covid più e meno” al pronto soccorso dell’ospedale di Busto». La denuncia avanzata dal segretario provinciale della Fials Santo Salvatore solleva un problema di sicurezza per chi accede al servizio di emergenza del presidio.

La direzione dell’azienda ospedaliera Valle Olona nega, però, che sia stato cancellato la separazione dei percorsi, attiva dalla primavera scorsa proprio per distinguere gli accessi potenzialmente infettivi: «Il doppio percorso al PS dell’Ospedale di Busto Arsizio è sempre attivo.

Si è solo provveduto a ridefinire gli spazi dedicati alle diverse patologie. L’accesso è sempre garantito in sicurezza, con la differenziazione di percorsi e non è mai venuta meno l’attenzione».