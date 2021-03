Just Eat Italia e Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un accordo in base alla quale i rider saranno assunti come lavoratori dipendenti con il contratto nazionale della logistica, trasporto, merci e spedizioni, mentre l’azienda si impegna ad assumere altre 4.000 persone entro l’anno.

L’accordo raggiunto con il sindacato completa il percorso di regolarizzazione dei propri collaboratori che Just Eat Italia aveva iniziato da tempo.

Ai rider che lavorano per la società Just Eat Italia sarà applicato integralmente il contratto nazionale della logistica e trasporto, in questo modo diventeranno lavoratori subordinati, dipendenti a tutti gli effetti. Gli verrà dunque riconosciuta la paga base legata ai minimi contrattuali e non alle consegne, il trattamento di fine rapporto, la previdenza, infortunio, festività e notturni, maternità o paternità, ferie, orario di lavoro minimo e il rimborso spese per l’uso del mezzo proprio.