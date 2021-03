Il rientro a scuola nell’uovo di Pasqua (forse) e le novità di VareseNews

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste le notizie pubblicate il 24 marzo e scelte per voi dalla redazione.

«Se la situazione epidemiologica lo consentirà, le scuole riapriranno in primis, anche nelle zone rosse, già dopo Pasqua, speriamo». Lo ha dichiarato il premier Mario Draghi nel corso del suo intervento al Senato in vista del Consiglio Europeo. Parole che sono state seguite da un lungo applauso in aula. La riapertura dovrebbe riguardare in particolare le scuole dell’infanzia e le primarie.

E’ quello che emerge dall’analisi relativa al mercato del lavoro elaborata dall’Ufficio studi e statistica della Camera di Commercio. A subire le maggiori conseguenze della crisi le donne e i giovani tra i 15 e i 29 anni. In profonda sofferenza il comparto del Commercio, in particolare il settore alberghiero e quello della ristorazione. Diminuto anche il numero delle persone che sono alla ricerca attiva di un lavoro. Pesa l’effetto scoraggiamento legato all’attuale situazione: la maggior parte di chi ha perso il lavoro non si è messa alla ricerca di una nuova occupazione andando così ad ingrossare il numero degli “inattivi”.

Dopo tanti anni di attesa, Esselunga ha aperto il superstore in via Gasparotto a Varese, nell’area che una volta ospitava il calzificio Malerba. Il negozio ha 4.200 metri quadri di superficie di vendita, un parcheggio interrato in grado di ospitare 700 autoveicoli. e impiega 172 addetti, dei quali 88 neoassunti. La realizzazione del supermercato ha però indotto anche importanti interventi sulla viabilità di quella zona della città, che corrisponde alla fine dell’autostrada A8: sono già vpercorribili, per esempio, le due rotatorie lungo via Gasparotto che hanno sostituito il semaforo , ed è aperta da ieri sera la rampa del raccordo autostradale che proviene dal centro di Varese .

Google sceglie anche Varesenews tra i primi 14 giornali in Italia per avviare Showcase, il suo ultimo progetto legato all’editoria. È stato annunciato mercoledì 24 marzo l’accordo pluriennale che porterà alla pubblicazione degli articoli di Varesenews sul prodotto che il colosso californiano ha varato lo scorso anno in America per offrire ai suoi utenti l’accesso ad alcuni contenuti giornalistici e che sarà visibile a chi usa Google News (l’aggregatore di notizie di Mountain View) e, a breve, anche su Discover. Per noi è un importante riconoscimento dell’importanza del lavoro del giornalismo digitale locale e una ulteriore opportunità per portare Varese nel mondo. I contenuti di Showcase saranno attivati e visibili tra alcuni giorni.

Dentro e fuori alle trincee della Prima guerra mondiale per raccogliere testimonianze delle battaglie di un secolo fa. Con elmetto e lampada da grotta i volontari del gruppo speleologico prealpino hanno lavorato a un progetto di documentazione sulle alpi Carniche, con l’obiettivo di raccogliere materiale utile per un documentario poi finito in una pubblicazione di 231 pagine che riporta tutti i rilievi topografici, numerose fotografie a colori nonché testimonianze di luoghi ancora oggi quasi sconosciuti.