Rigenerazione urbana: Mornago progetta la piazza di Crugnola e spera nel bando regionale

Una nuova piazza per rigenerare la frazione di Crugnola è il progetto scelto da Mornago per partecipare al bando di Regione Lombardia per la rigenerazione urbana.

«L’intervento mira a valorizzare il centro storico della frazione Crugnola, operando sul comparto costituito da piazza Fratelli Bandiera, via Battisti, via Sauro, Via Oberdan e via Mameli – dichiara il sindaco Davide Tamborini – l’intervento si configura quale stimolo alla rigenerazione di una realtà urbana ricca di valenze storiche, ma al momento carente di elementi di attrattività».

«Un intervento atteso da decenni dagli abitanti e mai concretizzato nel passato – spiega l’assessore al bilancio, Massimiliano Gusella – oggi vedrà l’attuazione grazie anche alla partecipazione al bando di Rigenerazione Urbana di Regione Lombardia, al quale il comune di Mornago ha partecipato con l’ambizione di ottenere un cospicuo cofinanziamento che garantirà l’attuazione di diverse opere».

Il progetto

L’intervento complessivo si suddivide in due lotti autonomi e funzionali: il primo comprende opere su sedimi di proprietà pubblica, mentre il secondo di proprietà private oggetto di cessione.

Nella progettazione preliminare approvata l’aspetto di piazza Fratelli Bandiera cambierà: questo avverrà con l’istituzione di senso unici di accesso alla piazza e nel tratto di via Battisti compreso tra la piazza e via Sauro, in modo da costituire un anello di rotazione.

Si interverrà anche per la moderazione della velocità sulla via Mameli, piazza Fratelli Bandiera e via Battisti con aree intersettive rialzate munite di rampe e l’istituzione di una zona 30. Inoltre, verranno costruiti marciapiedi in piazza Fratelli Bandiera e percorsi laterali dedicati in via Battisti e via Sauro.

Saranno garantiti ed ampliati i posti auto esistenti; inoltre, il pavimento verrà edificato con pavimentazioni fotocatalitiche antinquinanti e verranno piantati gli aceri ricci in grado di assorbire l’inquinamento. A completare le opere in ottica green sarà previsto l’utilizzo dell’acqua piovana per l’irrigazione dell’aiuole.

Nella piazza sarà anche istallata una casetta dell’acqua, delle telecamere per il monitoraggio degli spazi e, infine, un’antenna collegata alla rete “WiFi Piazza Italia”, progetto del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui il Comune di Mornago è già assegnatario e prossimo all’esecuzione degli interventi.