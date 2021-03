Rinviata la tappa a Casciago del tour +VareseNews

(Foto di Anna Castiglioni) – Ci stavamo prendendo gusto: dopo Orino e Cazzago Brabbia, il tour alla scoperta dei paesi dove abitano i nostri lettori più affezionati ci faceva pregustare una bella giornata di incontri e di storie a Casciago. E invece…

Invece le misure anti Covid rafforzate, scattate proprio in queste ore, ci fanno scegliere la via della prudenza e del rispetto. Dunque abbiamo deciso di rinviare la tappa di Casciago, dove saremmo stati domani, venerdì 5 marzo. Ci andremo non appena le condizioni ce lo permetteranno.

Intanto gustatevi le prime due tappe: la piccola Orino e la perla del lago, Cazzago Brabbia.

E se volete contribuire a far vincere il vostro paese e portarlo sul podio dei comuni con più abbonati (in proporzione al numero di abitanti) nella “gara” che abbiamo inventato per coinvolgervi sempre di più nel progetto +VareseNews abbonatevi anche voi – Potete farlo a questo link