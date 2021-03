Ripartono i ricoveri per Covid: l’Asst Valle Olona ferma l’attività chirurgica

Terapie intensive esaurite e l’Asst valle Olona è costretto di nuovo a contrarre l’attività chirurgica.

Dalla scorsa settimana sono ripresi i ricoveri per Covid negli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno. Anche oggi, martedì 2 marzo, al PS di Busto sono arrivati 11 pazienti a cui si aggiunge anche un caso a Saronno.

In terapia intensiva ci sono 8 degenti mentre altri tre hanno bisogno urgente di un letto di alta complessità, urgenza che ha costretto la direzione a prendere la drastica decisione di bloccare l’attività chirurgica nel presidio di Busto: « Sono tutti ricoverati al Circolo perché Saronno non permette più questa assistenza – spiega la direttrice sanitaria Paola Giuliani – Dalla metà della scorsa settimana registriamo un aumento costante di nuovi casi. Abbiamo 19 persone curate nel reparto infettivi, 8 sono in rianimazione mentre altri tre sono in attesa. Centoquattro sono dislocate nei diversi reparti dei presidi di Busto, Gallarate e Saronno. In particolare 8 con la Cpap a Busto, 8 a Saronno e 16 a Gallarate mentre 64 sono assistiti con l’ossigenoterapia».

In tutto sono 131 le persone assistite nei reparti degli ospedali della Valle Olona: 60 a Busto Arsizio, 36 a Saronno e 32 a Gallarate ( a cui aggiungere 3 persone in attesa di un letto di terapia intensiva).