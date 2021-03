Riprese le ricerche a Lonate Pozzolo, sospese quelle per la 15enne a Sangiano

Le ricerche della ragazza di 15 anni scomparsa domenica pomeriggio da Morosolo (Casciago) sono state “sospese in attesa di ulteriori sviluppi”. L’avviso giunge dai Vigili del Fuoco che nella giornata di lunedì 1 marzo avevano iniziato con diverse squadre specializzate le operazioni per ritrovare la giovane, in collaborazione con la Protezione Civile. (foto di repertorio)

In particolare era stata battuta la zona tra Laveno e Sangiano dove era stata rilevata la presenza del telefono cellulare della ragazza. Sospese con il buio, le ricerche non sono ricominciate questa mattina.

Proseguono invece le operazioni sul fiume Ticino e nelle aree limitrofe, dove non si trova una donna dispersa da domenica 28 febbraio tra Oleggio e Lonate Pozzolo. Nella giornata di ieri sono intervenuti anche i sommozzatori – oltre al personale di terra e di aria – ma della donna non ci sono tracce.