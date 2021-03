“Siamo ristoratori, rispettiamo le regole e ci vergogniamo di quanto visto a Striscia sul party in zona rossa”

Dopo il party di compleanno in un locale di Brebbia, avvenuto in piena zona rossa e terminato con l’arrivo della polizia e dell’inviato di Striscia la Notizia Max Laudadio, non sono mancate le prese di posizione da parte di quei ristoratori che stanno attraversando un momento difficile ma nel rispetto delle regole, consapevoli della situazione che tutti stiamo attraversando. Tra loro anche i gestori del Ristorante Movida di Comerio che subito dopo aver visto il servizio in televisione hanno pubblicato un post per rimarcare il proprio orgoglio di essere ristoratori e la distanza che li separa da quanto visto in tv. Pubblichiamo il post integrale:

Scriviamo questo post sull’onda delle emozioni dopo aver visto il servizio di Striscia la notizia a proposito della festa di compleanno di Brebbia.

La prima reazione è di rabbia, tanta rabbia, una incontenibile rabbia: siamo orgogliosamente ristoratori da 30 anni e sentiamo di non avere niente da spartire con questo “signore” che alla faccia nostra e dei nostri colleghi si fa bellamente gli affari suoi, considerandoci certo degli stupidi perché rispettiamo le regole.

Vi preghiamo, non chiamatela protesta! Chi protesta lo fa a viso aperto e per difendere i diritti di tutti, non solo i propri interessi e comodi.

Esprimiamo inoltre tutta la nostra solidarietà alle Forze dell’ordine, che vengono pure insultate mentre fanno il loro dovere. Siamo in tanti a fare il nostro dovere, giorno dopo giorno, preoccupati e in ansia per il nostro lavoro, le nostre famiglie, il nostro futuro. Ma teniamo duro, supportati dalla nostra esperienza, da clienti meravigliosi, dai nostri collaboratori (è troppo poco chiamarli dipendenti, lottiamo insieme da tanti mesi) dalle nostre famiglie e dallo Stato anche, che forse non fa abbastanza ma ci prova.

Lo ripeto, siamo orgogliosamente ristoratori, e gli unici buffoni che abbiamo visto nel video sono proprio quelli che insultano chi fa il proprio dovere e lo Stato, pronti però a reclamare soldi e a ricorrere alle cure della sanità pubblica, se dovessero ammalarsi. Troppo comodo. Lo ripetiamo, siamo orgogliosi di essere ristoratori, a viso aperto e schiena dritta. E sempre con il sorriso, succeda quel che succeda, sotto la nostra mascherina.