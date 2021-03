Ritorna Scritture di Lago, il premio letterario dedicato ai laghi prealpini

Tutto pronto per il ritorno di Scritture di Lago, il premio letterario organizzato dall’associazione no profit Lario In (con il sostegno di Banca Generale), per promuovere l’economia e la bellezza dei territori del Lago.

A distanza di un anno, Scritture di Lago lancia dunque la sua seconda edizione con una grande novità: la categoria dedicata alla traduzione, che affiancherà le sezioni dei racconti (e romanzi) editi e inediti.

Duplice lo scopo del premio, che alla sua prima edizione ha saputo già affermarsi con la vittoria di Silvia Montemurro, quest’anno giurata nella nuova categoria: “promuovere la diffusione della lettura e allo stesso tempo diffondere la passione per i laghi del territorio, in particolare quelli dell’area prealpina e del loro patrimonio economico, amentale e culturale”.

Come specificato nel bando (consultabile a questo link), il premio letterario è aperto (gratuitamente) a tutte le persone maggiorenni, che potranno partecipare presentando uno o più elaborati con ambientazione sul lago.

«Siamo stati entusiasti del riscontro della prima edizione di Scritture di Lago – commenta il presidente Guido Stancanelli, aggiungendo – Per questo oggi lanciamo la seconda edizione, con un’importante nuova sezione».