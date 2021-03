Rubava dalle auto in sosta: arrestato un pregiudicato a Varese

Un lampo di luce, un rumore di vetri rotti, una figura che rovista all’interno di un’auto alla ricerca di monete, banconote o di qualcosa di valore. Una scena che si è ripetuta diverse volte poco dopo la mezzanotte scorsa (tra lunedì 8 e mercoledì 9 marzo) nella zona di via Carcano a Varese dove un 50enne pregiudicato italiano è stato fermato da una volante della Polizia intervenuta in seguito alla chiamata di due cittadini, svegliati dall’antifurto di una vettura in sosta.

L’uomo, pensando di approfittare del coprifuoco in vigore, aveva preso di mira le automobili parcheggiate negli spazi liberati dalla demolizione di una vecchia area industriale e, armato di torcia elettrica, ha fatto in tempo a rompere i finestrini di cinque vetture e di sottrarre solo qualche moneta prima della telefonata al 112 di un paio di abitanti della zona.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti che hanno individuato il 50enne, il quale tentava di nascondersi sdraiandosi su un sedile di un altro mezzo parcheggiato. La sua descrizione corrispondeva a quella fornita dai cittadini che lo avevano visto aggirarsi nel parcheggio. All’atto della identificazione l’uomo – cittadino italiano residente nel nord del Varesotto – è risultato pregiudicato ed è stato tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato. Il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo però l’obbligo di firma e il foglio di via obbligatorio dalla città di Varese.