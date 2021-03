Da Ryanair alla “piccola rivoluzione di Saltrio”: il podcast del 25 marzo

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste le notizie pubblicate il 25 marzo e scelte per voi dalla redazione.

L’impatto delle misure restrittive comincia a dare risultati: anche in provincia di Varese non solo la curva dei nuovi contagi da SarsCov2 ha rallentato ma si appresta a decrescere. Secondo i dati illustrati durante la conferenza stampa settimanale di ATS Insubria è già visibile quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti il picco dei contagi, superato attorno alla metà di marzo. Si tratta, è bene precisarlo, di una diminuzione dei nuovi positivi rilevati quotidianamente attraverso i tamponi. Questo non si traduce nella fine della fase emergenziale ma è un segnale che l’ondata epidemica sta diminuendo la sua intensità.

Whirlpool Corporation sostiene la campagna “Fabbriche di Comunità” promossa da Confindustria, ed è pronta a offrire la sede di Cassinetta di Biandronno e le altre sedi italiane come centri per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19. La multinazionale americana mette a disposizione tutti e 7 tra siti industriali e sedi operative sul territorio italiano per la somministrazione dei vaccini ma metterà a disposizione anche il proprio personale, sia medico che di supporto.

Si avvicina l’estate e il mercato dell’aviazione si riattiva, sperando in una ripresa dei movimenti anche in periodo Covid: Ryanair investe su Milano Malpensa, basando due nuovi aerei, che si aggiungono ai cinque già previsti e quattro nuove rotte. le nuove rotte sono quelle da Malpensa verso Barcellona (giornaliera) e verso le isole greche di Corfù, Santorini e Zante su cui si opererà con due frequenze settimanali. Quando si vedrà la ripresa? Poche speranze, ci sono per ora per i mesi di aprile e maggio più probabile tra giugno e luglio

Scioglimento a sorpresa del Consiglio comunale di Saltrio a cinque mesi dalla scadenza naturale. Nel piccolo centro della Valceresio 8 consiglieri comunali su 12 hanno presentato le dimissioni, facendo così cadere sindaco e giunta. Tra i dimissionari anche il vicesindaco Giuseppe Franzi, per molti anni primo cittadino del paese, e l’assessore alla cultura, oltre a due consiglieri di maggioranza. Il sindaco Maurizio Zanuso, che si è detto sorpreso di quanto accaduto, annuncia che si ricandiderà alla guida del paese nelle elezioni previste per l’autunno.

In occasione del Dantedì, che celebra oggi il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, merita attenzione la singolare collezione che da diversi anni impegna Ugo Marelli, professore di lettere di Castiglione OLona, che ha raccolto molte edizioni della Divina commedia in tradotta in lingue straniere, dall’inglese al polacco al cinese. Nella sua collezione anche edizioni particolari, come la Divina commedia interamente trascritta su un singolo foglio, le edizioni mignon da viaggio e altre curiosità.