Salvataggio Accam, la delusione dei 5 Stelle: “A circolare saranno solo i rifiuti speciali”

Non è affatto contenta Claudia Cerini, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle a Busto Arsizio, per come si è sviluppata la vicenda di Accam e dell’inceneritore, salvati ancora una volta dalla politica: «Si dice economia circolare ma a circolare a Borsano saranno ancora i rifiuti speciali di tutta Italia. Questa è l’unica certezza – commenta la consigliera -.Se non mi stupisce la soddisfazione di Antonelli, che di certo non ha a cuore il benessere dei propri concittadini, mi stupiscono le parole di un sindaco che vuole rappresentare le nuove generazioni, Radice: come si può dire andiamo in una direzione green e contemplare l’incenerimento per i prossimi 20 anni?» – si chiede la consigliera.

La risposta se la dà da sola: «Forse perché a Legnano non arrivano 123 camion al giorno e non si respirano i fumi di Accam. Pare che Agesp, con il suo amministratore in quota Lega, Giampiero Reguzzoni, si sia molto prodigata per la Newco. Si accollerà quindi il 40% dei debiti di Accam? Se così fosse stiamo parlando di almeno 4mlm di euro che i cittadini di Busto Arsizio si ritroveranno a dover pagare con la Tari. Tari già aumentata due volte sotto l’amministrazione Antonelli».

Cerini punta il dito contro la Lega che da un lato chiudeva lo spegnimento di Accam e dall’altro, con Giampiero Reguzzoni, lavorava per il suo salvataggio e aggiunge: «Inutile fare i paladini delle misure di aiuto al commercio quando poi si salassano le famiglie. E lo scrivo soprattutto in riferimento alla Lega cittadina che in questo ultimo mese è passata dal dire che Accam andava chiuso perché inefficiente, ad accettare qualsiasi condizione pur di andare avanti».

Nelle riflessioni della consigliera anche i sindaci che hanno votato a favore della new.co.: «Nella corsa a salvare la società (e se stessi) i sindaci si sono dimenticati dei cittadini e del loro interesse. Interesse a vivere in un ambiente sano e a non doversi accollare i debiti di una società pubblica mal gestita».

L’ultimo aspetto analizzato da Claudia Cerini riguarda la partita economica: «Quale azienda acquisterebbe sul mercato una società senza aver visionato i bilanci? Perché Amga e Agesp non chiedono la presentazione dei bilanci 2019 e 2020 prima dell’operazione di acquisizione? Non si conosce nemmeno l’entità dei debiti della Società, ma forse poco importa perchè tra poco sparirà tutto sotto il tappeto della new.co.».

Infine la promessa di non chiudere l’osservatorio critico e di continuare a fare proposte: «Noi continueremo a seguire con attenzione le prossime fasi della cessione di Accam alla Newco e chiederemo anche azioni concrete ai sindaci soci: quali ad esempio quella di vincolare i soldi della bonifica del terreno, ci risultano già accantonati oltre 3 milioni ma solo come voce a bilancio, e ora ne dovranno essere accantonati almeno 20 milioni, viste le ipotesi fatte dall’assessore Cattaneo. Chiederemo ai sindaci soci di creare piazzole di compattamento nei loro comuni per diminuire la pressione del traffico e faremo tutte le azioni possibili a tutela dei cittadini».