Sanremo 2021: nella quarta serata si scopre il vincitore di Sanremo Giovani

Si avvicina la quarta serata del Festival di Sanremo 2021.

In conduzione, con Amadeus e Fiorello, ormai per tutti “Ama” e “Churi” ci saranno la giornalista e scrittrice Barbara Palombelli e la giovane direttrice d’orchestra Beatrice Venezi.

La serata del venerdì, oltre a far riascoltare tutti i 26 cantanti in gara è anche quella della finale delle Nuove Proposte, con la proclamazione del vincitore.

Primi ad esibirsi saranno dunque Davide Shorty, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou, che soo stati scelti nelle prime due serate.

Oltre ai due ospiti fissi Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, nella serata saliranno sul palco dell’Ariston Mahmood e Alessandra Amoroso (con Emma Marrone e Matilde Gioli)

In attesa della scaletta in ordine di uscita della quarta serata, ecco la classifica della gara delle cover, che si è svolta nella terza serata:

1 Ermal Meta – Caruso

2 Orietta Berti – Io che amo solo te

3 Extraliscio con Davide Toffolo – Medley Rosamunda

4 Willie Peyote – Giudizi universali

5 Arisa – Quando

6 Maneskin – Amandoti

7 Annalisa – La musica è finita

8 Max Gazzè – Del mondo

9 La rappresentante di lista – Splendido splendente

10 Ghemon – L’essere infinito

11 Lo stato sociale – Non è per sempre

12 Gaia – Mi sono innamorato di te

13 Irama – Cyrano

14 Colapesce – Dimartino – Povera patria

15 Fulminacci – Penso positivo

16 Malika Ayane – Insieme a te non ci sto più

17 Noemi – Prima di andare via

18 Madame – Prisencolinensinainciusol

19 Francesco Renga – Una ragione di più

20 Fasma – La fine

21 Francesca Michielin e Fede – E allora felicità

22 Aiello – Gianna

23 Bugo – Un’avventura

24 Gio Evan – Gli anni

25 Random – Ragazzo fortunato

26 Coma_Cose – Il mio canto libero