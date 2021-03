Da Sant’Eusebio al Kaki, vi raccontiamo Casciago in diretta

Dopo Orino e Cazzago Brabbia, venerdì 5 marzo sarà la volta di Casciago. Il paese sale sul podio dei comuni con più abbonati (in proporzione al numero di abitanti) e si aggiudica così il premio di questa settimana nella “gara” che abbiamo inventato per coinvolgervi sempre di più nel progetto +VareseNews (la foto è di Clara Comolli che ringraziamo).

Visiteremo i luoghi più caratteristici, incontreremo il sindaco, i negozianti, le associazioni, la Pro Loco e le realtà che animano il paese. Faremo un giro tra i suoi luoghi più caratteristici, come la bellissima chiesa di Sant’Eusebio, il parco di Villa Castelbarco, Villa Valerio. Andremo alla scoperta della storia del Kaki, simbolo di pace e molto altro. Sarà un racconto multimediale, fatto di articoli, video, interviste, fotografie, narrato in tempo reale sui social network. Invitati speciali gli abbonati a +VareseNews che se lo desiderano potranno essere con noi in questo racconto.

A questa “gara” tra comuni possono partecipare tutti: abbonandovi (e facendo abbonare amici, parenti e conoscenti) aumenterete le possibilità di vederci arrivare anche a casa vostra per raccontare il vostro paese o la vostra città.

Forza, entrate nella membership di +VareseNews cliccando qui. Noi non vediamo l’ora di incontrarvi.

Intanto ecco la “classifica” aggiornata dei nostri comuni più affezionati: