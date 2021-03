Sarà l’azienda ospedaliera a convocare gli over80 della zona del Medio Lario

«Era doveroso trovare una soluzione ai disguidi che si sono verificati in un territorio geomorfologicamente disagiato rispetto ad una categoria fragile come quella delle persone over 80 e da parte nostra assicuriamo il massimo livello di attenzione». Il direttore generale di Asst Lariana Fabio Banfi ha incontrato nel pomeriggio di oggi a Menaggio insieme al presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi, i sindaci dei comuni del Medio Lario.

Sul tavolo la programmazione delle sedute vaccinali per le persone over 80, programmazione non gestita direttamente da Asst Lariana e che ha comportato la convocazione dei cittadini in sedi diverse rispetto alla residenza, e la presentazione della nuova modalità operativa.

I passaggi istituzionali seguiti all’ipotesi di lavoro predisposta da Asst Lariana per superare le difficoltà emerse, sono stati la presentazione ad Ats Insubria della nuova modalità e l’illustrazione del progetto alla conferenza dei sindaci, convocata da Ats Insubria il 9 marzo. E dalla conferenza dei sindaci è arrivato il via libera alla sperimentazione sul territorio del Medio Lario per la vaccinazione delle persone over 80.

Il progetto, condiviso oggi con i sindaci del Medio Lario, prevede che Asst Lariana riceva da Aria, la piattaforma regionale che gestisce le presentazioni, gli elenchi delle persone residenti in quei comuni che hanno presentato la manifestazione d’interesse attraverso il portale regionale. Sarà quindi Asst Lariana a contattare tutte le persone over 80 del Medio Lario e a fissare direttamente con loro l’appuntamento.

Da parte loro i sindaci si sono resi disponibili a dare il massimo supporto all’iniziativa.

Tale modalità sarà seguita anche con l’avvio della vaccinazione per i pazienti cosiddetti fragili.

Naturalmente le convocazioni potranno essere fissate sulla base della disponibilità del vaccino che sia per gli anziani che per i fragili è Pfizer-BionTech.