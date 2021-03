Scherma, prova regionale cadetti: i risultati del weekend di Gerenzano

Il Palazzetto dello Sport di Gerenzano di via Inglesina ha ospitato, nel weekend, le gare valide per la Prova Regionale di qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti di scherma. Sono stati 211 le atlete e gli atleti in pedana nell’arco di due giorni, tutti con un certificato che ne comprovasse la negatività al tampone e tutti adeguatamente distanziati e muniti di mascherina nei momenti in cui non erano impegnati negli assalti.

La due giorni si è aperta sabato 20 con le prime tre gare. Nella spada maschile, gara con il maggior numero di iscritti (77) e prima a iniziare, la vittoria è andata a Pierluigi Canettoli (Scherma Saronno), che in finale si è imposto su Jacopo Rizzi (Bergamasca Scherma Tenax); terzi classificati Tommaso Raffaele e Mattia Pantano (entrambi dell’Accademia Scherma Milano).

Nel Fioretto femminile, primo posto per Wendy Testa (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio), davanti a Elena Varisco (Comense scherma) e alle terze classificate Lea Zoni (Comense Scherma) e Aurora Colangione (Circolo della Spada Mangiarotti Milano).

Nel Fioretto maschile, successo di Mattia De Cristofaro (SchermaBrescia), secondo posto per Sebastiano Colombo (Circolo della Spada Mangiarotti Milano), terzi Pietro Andreoli (Circolo della Spada Mangiarotti Milano) e Marco Rizzi (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio).

Il programma delle gare si è chiuso domenica 21. Le prime a scendere in pedana sono state le spadiste: vittoria di Eleonora Orso (Accademia Scherma Milano), secondo posto per Mariaclotilde Adosini (Polisportiva Scherma Bergamo), terze Valentina Scassiano (Accademia Scherma Milano) e Camilla Daldossi (Club Scherma Città dei Mille Bergamo).

Nella sciabola maschile primo posto per Tommaso Pietromarchi (Sala di scherma Società del Giardino Milano), secondo posto per Edoardo Orlandi (Club Scherma Varese), terzi Ayaoki Alfonso Kitte (Accademia Scherma Milano) e Leonardo Conti (Club Scherma Varese).

Nella sciabola femminile, successo di Cecilia Meschini (Club Scherma Varese), che in finale si è imposta sulla compagna di allenamenti Elena Silvia Minonzio; terze Marina Maugeri (Circolo Scherma Lecco) ed Elisa Ciscato (BrianzaScherma).

