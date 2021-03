Sciopero del trasporto pubblico il 26 marzo, le indicazioni di Autolinee Varesine

Uno sciopero nazionale di 24 ore che riguarda il trasporto pubblico locale è stato proclamato per venerdì 26 marzo, a livello nazionale, da numerose sigle sindacali: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa-Cisal.

Le società del Consorzio Trasporti Pubblici Insubria (Ctpi), ovvero Autolinee Varesine e Castano Turismo, garantiranno le corse durante le fasce di garanzia previste a norma di legge ma non assicurano il servizio regolare nel resto della giornata, come spiegano in un comunicato riguardante le modalità dello sciopero.

«Sulle linee urbane di Varese città, non si assicura il regolare svolgimento del servizio in tre differenti momenti: dalle 5.00 alle 6.00, dalle 8.45 alle 12.15 e dalle 15.30 sino a fine giornata;

sulle linee extraurbane, invece, l’agitazione interessa le fasce dalle 5.00 alle 6.00, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.30 sino a fine giornata.

Potrebbero riscontrarsi disagi anche in merito all’apertura delle biglietterie aziendali».