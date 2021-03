Sconfitto il Covid, Arianna Castiglioni torna in acqua per provare a staccare il pass olimpico

Dopo lo sconforto, la speranza: il tampone di controllo cui Arianna Castiglioni è stata sottoposta il 24 marzo è risultato negativo e in 48 ore l’atleta bustocca del Team Insubrika ha eseguito tutte le visite mediche obbligatorie per poter tonare in acqua. Ottenuto l’ok dai sanitari, la ranista delle Fiamme Gialle ha dunque fatto rientro in piscina, giusto il giorno prima della partenza per gli Assoluti di Riccione.

«Finalmente giovedì ho avuto l’esito del tampone negativo – ha spiegato Arianna – venerdì sono dovuta andare al Comando Generale della Guardia di Finanza a Milano per la riammissione in servizio e sono risultata idonea, nel pomeriggio e sabato ho svolto le visite mediche e ottenuto il certificato di “Return to Play” per poter ritornare ad allenarmi e gareggiare. Desidero ringraziare il dottor Castiglioni e lo studio Medical Group di Castellanza per avermi consentito di effettuare subito tutti gli esami e le visite di controllo. Andrò agli assoluti a Riccione, partirò domani e deciderò insieme al mio allenatore, Gianni Leoni, se fare le gare o no in base alla mia condizione fisica».

Il Team Insubrika spiega in una nota: “Arianna ci prova, dunque, pur nella consapevolezza che presentarsi ad una gara così importante dopo 15 giorni di stop totale non è certo il massimo. Ma la posta in gioco, ovvero la qualificazione olimpica, è troppo importante per lasciare qualcosa di intentato e anche se il destino sembra remare contro, provare ad opporvisi è da veri campioni”.