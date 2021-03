Screening oncologici al seno e alla pelle, Fagnano Olona non rinuncia alla prevenzione

Il Comune di Fagnano Olona presenta il calendario degli eventi di marzo e prova a tenere annodato il filo della socialità nonostante la pandemia e tutte le regole che costringono ad una drastica riduzione degli eventi in presenza. L’assessore ai Servizi Sociali Gabriele Moltrasi e l’assessore agli Eventi Claudia Guaglianone hanno presentato gli appuntamenti previsti per marzo, alcuni si terranno in ogni caso mentre altri saranno possibili solo se la Lombardia tornerà almeno in zona gialla. «Dobbiamo cercare, per quanto possibile, di tenere vive le attività sul territorio» – ha commentato Moltrasi durante la presentazione.

«Due eventi che non salteranno saranno gli screening oncologici della Lilt. Queste tipologie di prevenzione sono state molto depotenziate a causa della situazione pandemica. Crediamo sia però corretto non abbassare la guardia. Per questo abbiamo calendarizzato due eventi per le problematiche senologiche e dermatologiche. Stiamo inoltre valutando la sistematicità di questo tipo di servizi gratuiti. Vorremmo metterlo a regime con l’azienda sociale Valle Olona coinvolgendo anche gli altri comuni» – ha spiegato Moltrasi.

I due screening si terranno il 20 marzo con un primo screening senologico (8,30-12,30 nella sede di Asst Valle Olona in piazza Gramsci) grazie all’impegno e all’organizzazione della Lilt. Si dovrà prenotare la visita e la precedenza va ai residenti. Il secondo appuntamento è previsto per il 27 marzo con lo screening dermatologico, sempre su prenotazione e sempre con l’organizzazione della Lilt.

Claudia Guaglianone ci tiene particolarmente all’appuntamento dell’8 marzo, per la festa della Donna: «Si tratta di un evento che era stato previsto per la giornata contro la violenza sulle donne a novembre ma che non siamo riusciti a fare. Questa volta lo porteremo a termine anche perchè coinvolge un gruppo di alunni maschi delle scuole medie che hanno dipinto di rosso la panchina di piazza Alfredo Di Dio».

Gli appuntamenti previsti nel mese di marzo:

8 marzo festa della donna inaugurazione della panchina rossa in piazza Alfredo Di Dio con la presenza degli alunni (maschi) della terza media (si terrà anche in zona arancione).

21 marzo giornata nazionale della gentilezza e nuovi nati. Iniziativa on Line con il sindaco, benvenuti ai nuovi nati nel 2020. Verranno elencati dal sindaco i nomi dei 108 nuovi nati nel 2020, a seguire un momento teatrale con la presenza di Roberta Giuffrida.

14,30 primavera Al castello con visite guidate (solo in zona gialla)

16,30 circolo culturale l’Alba reading di poesie (solo in zona gialla)

24 marzo parco Avis AIDO – giornata della lettura con la biblioteca. Ore 16,00. (Solo in zona gialla)