Scuola e genitori chiedono i dati dei contagi negli asili: “La scelta di chiuderli va giustificata”

I rappresentanti dei genitori della Scuola materna di Voltorre (dove sono stati appesi parecchi disegni) e il Consiglio di amministrazione della Scuola dell’infanzia e micronido Ugo Bassi di Inarzo scrivono a VareseNews per dare voce a una richiesta di dati statistici sui contagi tra i bambini rivolta alle autorità competenti: “Se non ci fossero dati comprovanti il diffondersi di contagi di Covid19 all’interno delle scuole materne, l’emergenza epidemiologica di questi giorni avrebbe altre origini, e che quindi avrebbe avuto più senso adottare altre misure per contenerla”.

Di seguito il testo integrale della lettera.

Egregio direttore di VareseNews,

Vi chiediamo di utilizzare il vostro giornale per poter divulgare una nostra richiesta che vorremmo potesse giungere a regione Lombardia, ATS e ad altri organi competenti che possano aiutarci.

In seguito alla decisione presa giovedì dal presidente Fontana, vorremmo si potesse far richiesta alla Regione stessa, o a chi di competenza, per avere le evidenze di una “emergenza epidemiologica” verificatasi negli asili, che giustifichi la chiusura degli stessi.

Ci piacerebbe fossero pubblicati i dati statistici con il numero dei contagi avvenuti negli asili da settembre ad oggi e quelli avvenuti nell’ultimo mese.

Non vorremmo accettare questa dura decisione di chiudere le scuole materne in silenzio, una così importante scelta va giustificata !!!

Anche perché se davvero le scuole dell’infanzia presentano alti casi di contagio, vorrebbe dire che tutte le misure prese da settembre (come gli ingressi scaglionati, il lasciare i bambini sulla porta all’arrivo, il disinfettare, la prova della temperatura e la creazione di gruppi classe completamente separate con personale dedicato) sono state insufficienti o addirittura inutili!!!!! Misure, che oltretutto, hanno comportato importanti spese alle scuole e di conseguenza hanno gravato sulle famiglie.

Riteniamo che, se non ci fossero dati comprovanti il diffondersi di contagi di Covid19 all’interno delle scuole materne, l’emergenza epidemiologica di questi giorni avrebbe altre origini, e che quindi avrebbe avuto più senso adottare altre misure e non accanirsi sulle scuole stesse, provocando disagi non solo da un punto di vista economico, lavorativo e organizzativo per i genitori ma anche disagi dal punto di vista emotivo e psicosociale per i bambini!!!!

Crediamo che dopo un anno non possiamo accettare questa decisione in silenzio, per lo meno pretendiamo delle spiegazioni attendibili!

Vi ringraziamo se potrete farvi portavoce di questa nostra richiesta.

Rappresentanti dei genitori della Scuola materna di Voltorre e

Consiglio di amministrazione della Scuola dell’infanzia e micronido Ugo Bassi di Inarzo