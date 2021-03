Senza motivo per strada col coprifuoco, quattro multati a Maccagno dai carabinieri

Controlli dei carabinieri nel fine settimana della domenica delle Palme: i militari sono stati impegnati nei consueti controlli sulla circolazione stradale e nei luoghi di maggiore aggregazione, allo scopo di far rispettare la normativa sul contenimento del COVID19.

In particolare i carabinieri della stazione di Maccagno, nei pressi del golfo della Gabella, hanno sanzionato 4 giovani dai 20 ai 25 anni che, ancora in tarda serata, erano in giro per strada senza giustificato motivo.

I carabinieri della stazione di Cuvio e di Laveno Mombello invece si sono imbattuti, rispettivamente, in un giovane minore che è stato trovato in possesso di pochi grammi di marjuana e di un 50enne, noto alla caserma, trovato invece in possesso di 3 grammi di eroina che aveva da poco comprato proprio nei luoghi dello spaccio nei boschi della Valcuvia. Anche questi sono stati poi sanzionati in violazione della normativa sul contenimento del COVID19.

Inoltre gli uomini della stazione carabinieri di Cuvio hanno arrestato un marocchino di 22 anni in esecuzione della sentenza di condanna che lo ha colpito per un furto avvenuto all’interno di un bar di Brenta nel 2015 di cui si era reso responsabile. In quell’episodio, i carabinieri avevano ricostruito, dalle telecamere di video sorveglianza, come il giovane, all’epoca minorenne, aveva sottratto del denaro dall’interno della borsa di una donna che si trovava dentro l’esercizio pubblico.