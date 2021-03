Sesto Calende illumina di giallo l’oratorio di san Vincenzo contro l’endometriosi

Oggi, sabato 27 Marzo 2021, è la Giornata Mondiale dedicata all’endometriosi.

Sesto Calende ha raccolto l’invito del Team Italy della WorldWide Endomarch che, lanciando la campagna “Facciamo luce sull’endometriosi”, ha invitato le amministrazioni locali ad illuminare di giallo un monumento.

La finalità è quella di aiutare i promotori nell’azione di divulgazione rispetto all’endometriosi. Una malattia cronica ampiamente diffusa, ma poco conosciuta, tra le donne in età fertile, per la quale si stima che una donna su dieci ne sia affetta. Si parla di 3 milioni di donne in Italia, più di 175 milioni nel Mondo.

Con l’obiettivo di informare e favorire un’adeguata prevenzione, unica arma attualmente a disposizione per arginare le conseguenze in assenza di una cura, la Pro Sesto Calende ha scelto di sostenere questa campagna di sensibilizzazione. Lo ha fatto raccogliendo questo invito, inizialmente destinato alla Amministrazione Comunale, illuminando di giallo l’Oratorio di San Vincenzo.

La piccola chiesa, ora sconsacrata, detta anche “dei Re Magi” che domina, dalla sua posizione su un poggio erboso, la valle del Ticino, il Lago Maggiore e Sesto Calende. Storicamente adottata dalla Pro Loco non è nuova a dedicate installazioni. Questa è stata possibile grazie alla sensibilità del Direttivo della Pro Sesto Calende ed alla disponibilità, a titolo gratuito, della Pro One, azienda sestese specializzata in servizi professionali audio video e luci ha scelto di prestarsi con una propria installazione abitualmente utilizzata per eventi.