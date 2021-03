Si complica il cammino della Futura: Ravenna passa 3-1 a Busto

La rincorsa al primo posto nella pool salvezza – con conseguente posto playoff – della Futura Volley Giovani si complica parecchio: nel big match disputato a Busto, infatti, le Cocche perdono 3-1 contro la diretta rivale Ravenna e subiscono il sorpasso in classifica delle romagnole che hanno anche una gara da recuperare.

Il match si decide in gran parte nelle due frazioni iniziali quando l’Olimpia Teodora non sbaglia un colpo e chiude i conti a 22 e a 18. Lucchini, che ha schierato dall’inizio la rientrante Nicolini, toglie una spenta Latham a favore di Michieletto che è protagonista del terzo set vinto 25-17 dalle padrone di casa. Nel quarto parziale però, la Futura si rovina: prima scappa sul +5 a metà set (16-11), poi però sul più bello si fa annullare tre set point e alla fine crolla sotto i colpi di Piva.

Le biancorosse ora proveranno a risollevarsi nella trasferta di Talmassons, in Friuli, un recupero fissato per mercoledì 31 marzo, gara della 5a giornata. Sarà necessaria la svolta, per continuare a inseguire un playoff oggi più lontano.