Si illumina anche il campanile di San Gregorio Magno, il gioiello seicentesco di Olgiate Olona

Si sono conclusi i lavori per completare l’illuminazione della chiesa dedicata a San Gregorio Magno al lazzaretto, una delle perle architettoniche di Olgiate Olona. Ora anche il campanile è illuminato come il resto dell’edificio molto caro agli olgiatesi.

La costruzione della chiesa venne ultimata nel 1668 per volere del conte Giuseppe Besozzi, che donò anche il terreno antistante la chiesa. Fu intitolata a Papa Gregorio I e al nome del santo venne aggiunta la specificazione “al lazzaretto”, in quanto nel cimitero adiacente alla chiesa vennero sepolti i cadaveri degli appestati.

Dal 1874 presso la chiesa di San Gregorio si iniziò a celebrare la festa dell’Addolorata la terza domenica di settembre.

Nel 1997 l’indimenticato don Eligio Genoni, recentemente scomparso, fece restaurare l’interno della chiesa: furono recuperati i colori originali e furono aggiunte decorazioni in oro zecchino sulla cupola, nuove vetrate colorate e un nuovo altare in noce posto su un nuovo pavimento in marmo di Carrara. Nel 2011 furono restaurati gli esterni e il campanile con tre campane