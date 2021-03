Silvano Scaltritti, Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

Martedì 23 febbraio, nel corso di una cerimonia con il Prefetto di Varese, Dott. Dario Caputo, il Prof. Silvano Scaltritti, originario di Orago, ha ricevuto il diploma di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Il conferimento dell’onorificenza da parte del Presidente della Repubblica, è avvenuto il 27 dicembre 2019 ma la cerimonia ufficiale è stata rimandata a causa della pandemia Covid.

Nel colloquio con il Prefetto, il Prof. Scaltritti ha avuto modo di descrivere le sue attività di insegnante, direttore, compositore ed esecutore di brani musicali che vengono suonati in tutto il mondo.

“È stata una cerimonia bella e molto piacevole. Ho apprezzato molto l’interessamento del Prefetto, con il quale ho avuto una interessante conversazione sul mondo della musica, sulle attività che vengono svolte nella nostra provincia e anche sulla situazione in questo difficile anno. Resta il dispiacere di non aver potuto condividere l’evento con parenti e amici ma questo momento rimarrà comunque un bel ricordo da serbare nel mio cuore”.

Il Maestro Scaltritti, conosciuto nel panorama musicale mondiale, ha avuto diverse esperienze a livello nazionale e internazionale; nel 2004 ad Assisi, sul sagrato della Basilica di San Francesco per l’esecuzione di una sua composizione tratta da “Il Cantico di Frate Sole”, a New York, presso il Parlamento di Strasburgo e in occasione dell’ultimo Giubileo, una sua composizione per coro è stata cantata in occasione della Santa Messa presieduta da Papa Francesco in piazza San Pietro. Nel 2018, presso la sala grande del fastosissimo Palazzo di Marmo a San Pietroburgo, è stata eseguita in prima mondiale la composizione dal titolo “Frames” Homage to Tchaikovsky, nel 2019 a Tokyo viene eseguita la composizione dal titolo “Un nuovo futuro” per tenore e orchestra e in ultimo, nel 2019 presso la sala Tchaikovsky di Mosca è stata eseguita la composizione dal titolo “Frenzy” per tromba e orchestra.

Nella sua carriera di direttore d’orchestra si è cimentato nella direzione de “Il barbiere di Siviglia” di Rossini, la “Serva padrona” di Pergolesi, “L’elisir d’amore” di Donizetti.

Attualmente è maestro di tre quotate bande della provincia: la “Santa Cecilia” di Jerago, la “Concordia” di Crenna e la “Filarmonica” di Samarate.