Sono arrivati a Malpensa i primi due B737 Max di Neos

Arrivano a Malpensa i primi due Boeing 737-8 Max acquisiti da Neos, la compagnia aerea di base proprio a Somma Lombardo e negli hangar di Malpensa.

Attualmente Neos – che vol in flotta ha sei B787-9, sei B737/800, cui si aggiungeranno ora anche i due B737-8 Max. A breve è previsto poi l’arrivo anche de terzo e del quarto esemplare prodotti a Seattle.

Immatricolati come EI-RZA e EI-RZB, i due velivoli sono partiti dallo stabilimento Boeing di Everett, a Nord di Seattle, quando qui in Italia era l’una di notte, per raggiungere senza scalo l’Irlanda e, da qui, Malpensa, dove sono arrivati intorno alle 14.

Un viaggio seguito da vicino anche dagli appassionati di Aeroporti Lombardi.

Neos – che è il vettore usato anche dal tour operator Alpitour – sta già operando con voli cargo tra le due sponde dell’Atlantico e pare ci sia un concreto interesse per operare anche voli passeggeri sull’aeroporto Jfk di New York.

B737 Max, la ripresa dopo il blocco del 2019

Dopo il blocco del 2019, il 737-8 Max è stato sottoposto a completa verifica. Nei giorni scorsi alla Boeing è arrivato un maxiordine di ben cento esemplari dalla low cost statunitense Southwest, che ha una opzione anche per altri centocinquanta esemplari.