Sostegno alle attività economiche di Luino: in arrivo “sconti“ sugli spazi pubblici

Combattere il virus sfruttando le superfici all’aperto e aiutare le attività economiche. Ha questa duplice finzione la delibera di giunta di inizio marzo che recepisce una recente relazione del settore territorio del Comune di Luino che fotografa la situazione attuale e prevede sconti sul plateatico (lo spazio pubblico) per le attività cittadine.

“Il tema dell’utilizzo dello spazio pubblico all’aperto potrà essere molto rilevante nella prossima stagione turistica e commerciale. Le previsioni sull’emergenza sanitaria stanno allontanando il momento della conclusione della pandemia a causa delle difficoltà che si riscontrano nella vaccinazione di massa e probabilmente tutto il 2021 trascorrerà senza raggiungere la sospirata immunità di gregge.

Lo studio ARPA-CNR ha evidenziato che la diffusione del virus COVID19 all’aria aperta è notevolmente inferiore che negli spazi chiusi e quindi il potenziamento dell’uso dello spazio pubblico all’aperto per le attività private è una misura di sostegno all’economia che contrasta la diffusione del virus, con la dovuta attenzione ad evitare gli assembramenti”, si legge nella relazione.

Sul tema è inoltre da segnalare l’esigenza di una maggiore integrazione delle attività di commercio, servizi e ristorazione con il mercato e la formazione del centro commerciale diffuso di Luino Centro che può trovare nell’utilizzo dello spazio pubblico per le attività private un veicolo di promozione verso l’appropriazione pedonale degli spazi in assonanza all’esperienza del mercato.

Il settore di competenza quindi ha identificato i seguenti sconti, poi recepiti dalla delibera di giunta dle primo marzo:

Si propone di prevedere una applicazione straordinaria per il 2021 di concessioni di spazio pubblico (aggiuntivo a concessioni permanenti eventualmente presenti) a titolo gratuito per le seguenti attività:

1. Somministrazione (Bar e ristoranti) aggiuntive rispetto alle concessioni permanenti

e stagionali, fino al 200% della superficie dell’esercizio (interno e plateatico a pagamento);

2. Artigianali (gelaterie, pizza al trancio, kebab) aggiuntive rispetto alle concessioni permanenti e stagionali, fino al 200% della superficie dell’esercizio (interno e plateatico a pagamento);

3. Commercio fino al 100% della superficie di vendita per fine settimana e manifestazioni (serata shopping, domenica aperto, ecc.)

Per il settore competente inoltre sono da tenere cautele nella verifica dell’istanza relative ai seguenti aspetti: sicurezza percorsi pedonali e di emergenza; coesistenza con il mercato; limitazioni al disturbo della quiete; decoro urbano per le sistemazioni.

“Per quanto riguarda la promozione di manifestazioni a supporto del commercio, può risultare utile abbinare una pedonalizzazione di alcune aree per favorire l’uso dello spazio pubblico distanziato e per promuovere Luino Centro come Centro Commerciale all’aperto“, conclude il documento.

La misura, votata all’unanimità dalla giunta, ha valore per l’intero 2021.