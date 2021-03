Sostenibilità e ambiente: i giovani incontrano gli amministratori locali 

Nella giornata di venerdì 12 marzo si è tenuta una conferenza sull’ ambiente, sulle teorie e i progetti ecosostenibili organizzata dal gruppo Giovani pensatori dell’Università dell’Insubria. Una giornata che ha visto un dialogo approfondito tra giovani del territorio, esperti e amministratori locali.

A tenere la conferenza sono stati la professoressa Stefania Barile e il professor Fabio Minazzi, direttore del Centro internazionale Insubrico. I giovani hanno illustrato alcuni progetti elaborati nelle scuole e hanno discusso con alcuni gli amministratori locali per capire come affrontare in alleanza l’emergenza climatica.

I primi a fare il resoconto degli obiettivi raggiunti sono stati i ragazzi della Comunità Operosa Luino, grazie ai quali il 5 marzo scorso si è istituito per la prima volta un tavolo di lavoro su questi temi all’interno dello stesso Comune. A commentare l’intervento dei ragazzi anche la vicesindaca di Luino, Antonella Sonnessa, che ha espresso la felicità di aver costituito questo tavolo e l’importanza di averlo fatto con i giovani.

Le classi seconde della scuola Maroni di Varese hanno proposto, dopo studi attenti, una via sostenibile attraverso i corridoi ecologici, un’importante rete di connessione tra aree naturali frammentate per un ulteriore passo verso un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente. Protagonista di questo progetto è stato il Bufo o rospo comune che proprio in questo periodo si prepara a migrare dalle aree boschive verso le zone umide per deporre e fecondare le sue uova.

Un progetto molto apprezzato anche da parte degli esperti Bruno Cerabolini, ecologo vegetale, e Katia Accossato, architetto di paesaggio che ha sottolineato quanto disegnare e rappresentare il proprio luogo sia importante per capirlo nella sua interezza prima di intervenire direttamente.

Le classi terze e quarte dell’istituto Manzoni di Varese, hanno parlato di tutela dell’ambiente insieme alla loro professoressa Antonella Rudi. Hanno parlato di “controtendenza” per invitare le persone ad andare effettivamente “controtendenza” per acquisire giusti comportamenti ad esempio per quanto riguarda l’abbigliamento e un’alimentazione più sostenibile, avanzando anche un’interessante analisi per quanto riguarda il consumo durante l’emergenza dettata dal Covid-19.

A concludere questa significativa carrellata di progetti è stato l’Isis “Carlo Volontè” di Luino. Tre sono i progetti che sono stati presentati : il Purity water, il Gea e il portale web “Varesinando”, sostenuto dalla Camera di commercio. Il primo è volto a ridurre al minimo il livello delle sostanze presenti nei fiumi. Gea è invece rivolto al riciclaggio della plastica; si tratta di un macchinario dove riporre la plastica in cambio di un bonus per incentivare le persone a riciclare di più.

Tutti progetti che hanno trovato appoggio e riconoscimento da parte degli amministratori locali presenti: il sindaco e l’assessore all’ambiente di Induno, Marco Cavallin e Monica Filpa; il sindaco di Cassano Magnago, Nicola Poliseno; l’assessore all’ambiente e la vicesindaca di Luino, Fabio Sai e Antonella Sonnessa, e l’assessore all’ambiente di Varese Dino De Simone.

«Ci impegneremo ad abbracciare l’innovazione tecnologica cercando di renderla congrua a quelli che sono i procedimenti burocratici”, ha detto l’assessore Fabio Sai, ringraziando insieme ai colleghi i ragazzi per i progetti presentati, incoraggiandoli a proseguire nel loro lavoro di riflessione e proposta.

La giornata si è chiusa con i ringraziamenti ai giovani, alle amministrazioni intervenute e agli esperti. Una giornata che ha dato spazio all’espressione di un futuro più verde ed ecosostenibile, in mano alle nuove generazioni e ai loro progetti.