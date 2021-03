Una spesa solidale per sostenere la Fondazione Piatti e i percorsi di cura per persone con autismo

In occasione della Pasqua 2021, Fondazione Renato Piatti onlus ha tre alleati in più. Da oggi, infatti, per un mese intero, ogni acquisto presso il Salumificio Colombo di Crosio della Valle (VA) si trasforma in un gesto di solidarietà per le oltre 500 persone con autismo e disabilità di cui Fondazione Renato Piatti si prende cura. Lo stesso accade in quel di Oleggio (NO) a Casa Freddozzo, famosa per liquori e dolci a base di lamponi e presso l’Azienda Agricola La Motta dove è possibile acquistare formaggi di capra, freschi, stagionati o semistagionati.

“Alimenta la solidarietà”, questo è il nome dell’iniziativa solidale nata da un’idea di Marco Colombo, Vice Presidente dello storico salumificio, insieme con Francesca Corbani, titolare del Freddozzo di Oleggio, e Paolo Vanoli, titolare de La Motta – che da anni mettono a disposizione dei sostenitori della Fondazione i loro prodotti in occasione della campagna di Natale.

Queste tre aziende riconosceranno in donazione a Fondazione Piatti il 10% del valore degli scontrini battuti da venerdì 5 marzo a lunedì 5 aprile.

«Il salumificio Colombo, insieme con Freddozzo e Agricola La Motta, aderisce con estrema convinzione alla campagna “Alimenta la solidarietà” a favore di Fondazione Piatti onlus. – spiega Marco Colombo, Vice Presidente dell’omonimo Salumificio – Sostenere una realtà che ha a cuore la qualità di vita di tante persone fragili è un messaggio ancor più forte in questo specifico periodo. Coniugare i prodotti del territorio alla qualità della vita di queste persone è un ulteriore stimolo, che dà un senso preciso al nostro lavoro, nella convinzione che si può fare del bene, quando il significato di far rete acquisisce un valore sociale e solidale.»

«Voglio ringraziare gli amici di Salumificio Colombo, La Motta e Freddozzo di Oleggio – afferma Cesarina Del Vecchio, presidente di Fondazione Renato Piatti onlus – i nostri sostenitori in questi anni hanno apprezzato molto la qualità dei loro prodotti e questo ci ha permesso di ottenere numerose donazioni in occasione del Natale. Spero che questa iniziativa attirerà la generosità non solo dei nostri donatori ma anche tanti nuovi amici che vorranno contribuire scegliendo Colombo, La Motta e Freddozzo per i loro acquisti, in vista della Pasqua.»

È la prima volta che Fondazione Piatti è beneficiaria di un’iniziativa di questo genere ma il legame tra queste tre realtà e il territorio fa ben sperare.

La donazione che verrà riconosciuta a fronte degli acquisti solidali permettere a Fondazione Piatti di continuare a far fronte alle conseguenze che la pandemia ha generato. L’emergenza Covid-19 non è finita. Il livello di attenzione nei Centri rimane alto, così come le spese per continuare a proteggere gli ospiti e sanificare gli spazi dei 16 Centri gestiti e prendersi cura di oltre 500 persone fragili con nuove modalità a tutela della loro sicurezza e dei loro familiari.

Alimenta la solidarietà :

Spaccio del Salumificio Colombo

Via Carego, 21 – 21020 Crosio della Valle (VA)

dal Lunedì al Sabato, ore 9.00-12.30 e ore 14.30-18.30

Azienda Agricola La Motta

Via Miralago, 6 – 21100 Varese (VA)

dal Lunedì al Sabato, ore 9.00-12.30

Casa Freddozzo di Oleggio

Via Sciuccone, 16/A – 28047 Oleggio (NO)

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato ore 9.00–12.30

Martedì e Venerdì ore 15.00-19.00