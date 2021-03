Sport e aggregazione: arriva a san Fermo di Varese una nuova scuola e un nuovo parco per il quartiere

Il rione di San Fermo a Varese sarà protagonista della realizzazione di un polo scolastico all’avanguardia grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e quartiere.

Edifici scolastici sostenibili, con alte prestazioni energetiche e di elevata qualità architettonica, palestra, campi sportivi, zone aperte alla comunità, spazi per l’inclusione delle fragilità, aree verdi fruibili. Un progetto integrato nel tessuto sociale in cui sorge e che prende le mosse dal confronto diretto con il consiglio di quartiere e le numerose realtà e associazioni presenti, oltre che dalle famiglie e dagli stessi bambini, che come gli altri hanno potuto segnalare le proprie esigenze.

E’ stata pubblicata oggi, 12 marzo 2021, la procedura per la realizzazione della progettazione che prevede la completa riqualificazione della Don Rimoldi e dell’adiacente parco di via Pergine, per un costo di oltre 5 milioni di euro. Il sindaco, che è anche commissario straordinario per l’adeguamento scolastico, ha reso pubblico oggi l’avviso con tutti gli allegati.

«Gli edifici scolastici devono essere visti come luoghi partecipati, concepiti e vissuti come spazi di relazione in qualsiasi momento della giornata – spiega il Sindaco Davide Galimberti – È un approccio pedagogico che vuole riportare la scuola al centro della comunità, come ambiente di vita e luogo di crescita. E’ nostro dovere riqualificare gli edifici scolastici per renderli luoghi efficaci, sostenibili e culturalmente vivi, in grado di promuovere l’apprendimento e la connessione con il territorio, un progetto quindi fortemente partecipato che parte dal quartiere».

LA NUOVA DON RIMOLDI: AULE E LABORATORI MA ANCHE PALESTRE E AUDITORIUM PER TUTTI

Il nuovo spazio della Don Rimoldi sarà di almeno 3.600 metri quadri, per garantire le aree necessarie ad ospitare l’attività didattica destinata a 300 alunni, con aule, laboratori, spazi per attività collettive ed extrascolastiche, auditorium, ma anche palestra attrezzata per diversi sport indoor, come parkour, e campi da calcio. «Il tutto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – creando interfunzionalità con il quartiere. Insomma, dopo la Pellico una nuova sfida di grande riqualificazione per il nostro patrimonio scolastico».

«Il progetto di riqualificazione è in linea con i nuovi obiettivi posti a livello nazionale – spiega Rossella Dimaggio, assessore ai Servizi educativi – per cui la scuola deve diventare sempre più un luogo in grado di portare qualità al tessuto urbano circostante, superando l’idea di istituto scolastico come luogo del “far lezione” a favore di una concezione che vede la scuola come espressione di tutta la comunità».

Complice anche la crisi pandemica, che ha fatto emergere che in Italia sono presenti circa 40 mila edifici scolastici non più adatti e da riqualificare, che necessitano di un investimento ingente, quello della Don Rimoldi non si prospetta come un intervento isolato, ma dovrà costituire anche un modello di riferimento per i futuri interventi di costruzione di nuove poli scolastici nel territorio.

«Siamo stati coinvolti da subito nel progetto – Spiega Nicoletta Ballerio, Presidente del comitato di quartiere di San Fermo – e a nostra volta abbiamo invitato tutte le associazioni che gravitano sul territorio a segnalare le proprie esigenze, per individuare le priorità. Tra le questioni maggiormente sentite è emerso un bisogno primario di spazi di socializzazione, sia coperti sia scoperti, e di spazi dedicati allo sport, per far vivere il parco e le diverse aree come luogo sicuro di ritrovo».