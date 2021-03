Sterpaglie in fiamme, mattinata di lavoro per i Pompieri di Locarno

Massima attenzione, in queste giornate per il rischio incendi boschivi. In Canton Ticino, i pompieri di Locarno sono intervenuti questa mattina, intorno alle 7.30, in zona Cappella Gruppaldo a Ronco sopra Ascona.

L’incendio ha interessato una zona vicino al lago. In fiamme alcune sterpaglie e della vegetazione.

Sono intervenute le squadre del picchetto urbano e due militi di montagna del corpo Pizzo Leone che hanno provveduto a stendere un dispositivo di spegnimento e procedere con la normalizzazione della situazione.