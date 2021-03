Sulla tuta dell’infermiera: “Lorenzo vuoi sposarmi?”. Al centro vaccinale di Viggiù sboccia l’amore

Chiara ha una risata contagiosa. Ride al telefono mentre racconta la sua storia, e insieme a lei i colleghi, e la sua caposala Federica. Stamattina le hanno scritto sulla tuta che indossa al centro vaccinale di Viggiù “Lorenzo, vuoi sposarmi?” e si è mostrata al suo fidanzato aspettando trepidante una risposta.

E la risposta è arrivata: “Lorenzo mi ha detto che vuole chiedermelo lui”, racconta Chiara che non ha nessuna intenzione di demordere. “Mi prendono in giro perché continuo a dire che voglio sposarmi ed è per questo che stamattina hanno scritto la proposta sulla tuta”.

Uno scatto “rubato” in un momento di pausa, durante giornate davvero impegnative e dure, che dà sollievo allo spirito provato di chi sta mettendo in campo tutte le energie per vaccinare gli abitanti di Viggiù, paese gravemente colpito dal Covid e dalle varianti del virus.

Chiara è giovanissima, ha 23 anni, abita a Cislago ed è infermiera dell’Asst Valle Olona, ora operativa al centro vaccinale di Viggiù .Come Lorenzo. Un amore “sbocciato” in piena pandemia: “Ci conoscevamo già da qualche tempo – racconta Chiara – Ci siamo laureati insieme. Poi abbiamo cominciato a vederci più spesso, a lavorare fianco a fianco al distretto vaccinale e alla fine ci siamo fidanzati”.

Inutile dire che tutti fanno il tifo per loro e che sperano che il loro sogno si realizzi. A pandemia finita si meritano una grande festa.