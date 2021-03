Supera l’ambulanza e scatta l’inseguimento, automobilista di Varese fermato a Bellinzona

Inseguimento spericolato a Bellinzona. Un trentenne italiano residente in provincia di Varese ha imboccato una rotonda in contromano e superato un’ambulanza a sirene accese sabato 20 marzo poco dopo le 17.15.

La polizia cantonale si è subito messa in moto per fermare la vettura intercettata per la prima volta a Camorino, all’altezza degli svincoli autostradali. Per sottrarsi al fermo il trentenne ha tamponato un’auto ed è poi fuggito imboccando la corsia in contromano in direzione di Bellinzona e colpendo una seconda vettura. L’automobilista ha poi forzato un posto di blocco della polizia comunale di Bellinzona, per poi urtare poco più avanti un terzo veicolo.

L’inseguimento si è interrotto in viale Stazione a Giubiasco, dove gli agenti della polizia cantonale insieme a quelli della polizia comunale di Bellinzona sono riusciti a fermare la vettura in fuga. Nessuno è rimasto ferito. Il trentenne è stato denunciato al Ministero pubblico come pirata della strada per grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale, il suo veicolo è stato posto sotto sequestro e all’uomo è stato vietata la guida sul territorio svizzero.