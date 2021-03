Supplementari irregolari, il giudice sportivo toglie la vittoria ai Mastini. Gara 3 da rifare

I Mastini avevano chiuso la pratica Appiano, vincendo anche gara 3 del primo turno dei playoff ai supplementari e passando al turno successivo, le semifinali. Una vittoria sofferta ma purtroppo inutile.

Il giudice sportivo, infatti, preso atto del ricorso dei Pirati altoatesini, non ha omologato il risultato della partita che dovrà quindi essere ripetuta.

Nelle motivazioni del comunicato, si legge che “l’errata applicazione da parte del direttore di gara della normativa che disciplina le modalità di svolgimento dei tempi supplementari durante le fasi dei play off, avendo l’arbitro disposto l’esecuzione del tempo supplementare nelle forme indicate dall’art. 5.3.2. NOFA IHL 2020/2021 (durata di 5’ con le squadre schierate con 3 (tre) giocatori di movimento, oltre ai due portieri ed in caso di assenza di segnatura, prosecuzione per l’assegnazione della vittoria con i tiri di rigore), anziché seguire il dettato del successivo art. 5.3.3 , che prevede, relativamente alla “gara decisiva” delle serie di quarti, semifinale, finale e per Coppa Italia fase finale, la disputa di “un solo tempo supplementare di 20 (venti) minuti ad oltranza”, con esclusione conseguente dei tiri di rigore”.

Il ricorso della società varesina non è servito e le due squadre dovranno quindi ripetere la partita.

La nota dei Mastini:

Una sentenza che fa dispiacere e che lascia molto rammarico ai Mastini, ma che dovrebbe dispiacere e rammaricare l’intero mondo sportivo e dell’hockey su ghiaccio. Il giudice sportivo ha preso una decisione dopo aver dovuto “superare significative difficoltà interpretative in ordine della normativa applicabile” (come riporta la sua stessa sentenza).

Un pastrocchio che sicuramente ha evidenziato una macchia per lo sport e per i principi di sportività, in seguito ad un regolamento che, a quanto si evince, risulta di difficile interpretazione. Rimane il dubbio in merito alle motivazioni che hanno sancito questa decisione che il Varese deve comunque subire poiché il ricorso della formazione altoatesina non è stato presentato contro la società dei Mastini.

I Mastini già stavano preparando la sfida contro il Merano, guadagnata in seguito alla vittoria di sabato scorso. Ora si ritrovano a dover fare marcia indietro per la ripetizione del match contro l’Appiano a causa di “qualcosa” non certo imputabile alle società giallonera.

Per la cronaca, la partita Gara 3 di sabato scorso è stata vinta dal Varese al supplementare con la regola del golden gol. L’overtime è stato giocato in 3 contro 3 in un tempo di 5 minuti, come da regolamento campionato e delle prime gare playoff e come confermato dalla quaterna arbitrale presente ai rappresentanti giocatori delle due formazioni. Una libera interpretazione della normativa, invece, avrebbe previsto un overtime di 20 minuti da disputare, sempre con la regola del golden gol, in 5 contro 5, modalità da attuare nella “gara decisiva” (come cita il regolamento). La serie, al meglio delle 5 partite, vedeva il Varese avanti 2 a 0.