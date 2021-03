Svezia, otto persone accoltellate a Vetlanda: “È attacco terroristico”

Almeno otto persone sono state accoltellate nel centro di Vetlanda, in Svezia, in quello che la polizia ritiene “un attacco terroristico”. Alcune sono “gravemente ferite”, come riporta l’Ansa.

Lo ha riferito la portavoce della polizia Angelica Israelsson Silfver. L’autore del gesto, un uomo intorno ai venti anni, è stato colpito dagli agenti e trasportato in ospedale.

La stazione ferroviaria di Vetlanda è stata chiusa su richiesta della polizia, che ha dispiegato un vasto numero di agenti per effettuare pattugliamenti e controlli nella città, che conta circa 13mila abitanti.