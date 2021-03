Tamponi rapidi per studenti e professori in 31 farmacie del Varesotto

Sono 31 le farmacia in provincia di Varese che da domani, mercoledì 3 marzo, offriranno il servizio di tampone rapido agli studenti e agli operatori scolastici delle superiori. L’accordo raggiunto tra Regione Lombardia e Federfarma prevede che gli esercizi aderenti effettuino il tampone nei propri locali, o in spazi attigui, con personale dedicato.

Lo studente ( o personale scolastico) si registra su un portale ottenendo l’appuntamento nella farmacia di riferimento, in base alla vicinanza ma anche alla disponibilità. Una volta effettuato l’esame, viene consegnato il risultato alla persona testata: se l’esito è positivo, la segnalazione viene inviata anche all’Ats che fisserà anche il tampone molecolare di conferma. In attesa del secondo esito è previsto l’isolamento domiciliare.

Il test è gratuito perché in regine di servizio sanitario regionale ed è possibile farne due al mese.

