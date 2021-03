Il teatro è on demand con Palkettostage, spettacoli in lingua originale da gustarsi sul divano

Come reinventarsi in tempo di Covid? La domanda se la pongono soprattutto i proprietari di strutture per lo spettacolo quali teatri e sale concerto. A Busto Arsizio c’è una realtà che ci sta provando con una formula originale, dedicata a tutti gli studenti della Scuola Media Inferiore e Media Superiore di Varese e provincia.

«Non possiamo ancora accogliervi a teatro, ma pensando a voi, abbiamo creato un’alternativa» – scrive Cetti Fava, direttore artistico di Palkettostage, realtà teatrale presente da molti anni in città e concentrata sugli spettacoli teatrali in lingua originale.

Sul sito www.palketto.it è attiva la prima piattaforma digitale on demand dove studenti, insegnanti, corsisti, anglofoni e chiunque sia interessato alla lingua d’oltralpe, potrà acquistare la visione di spettacoli in lingua originale, con o senza sottotitoli, selezionando la data e l’orario preferiti.

La vetrina offre una gamma variegata di spettacoli dai titoli più famosi alle trame più avvincenti in lingua inglese, francese e spagnola: commedie, musical e prosa d’autore (Shakespeare, Wilde, Moliere, Cervantes, ecc…), rappresentati e applauditi sui più grandi palcoscenici d’Italia saranno visibili quando e dove volete.

L’acquisto è semplice, basta andare sul sito www.palketto.it e seguire le istruzioni. Alla data e all’ora prescelte, mettetevi comodi e gustatevi lo spettacolo.