Tir si ribalta in via Sicilia, vigili del fuoco in azione a Gallarate

Sono ancora da accertare le cause che hanno portato oggi – giovedì 18 marzo verso le ore 16.00 – il conducente di un mezzo pesante a perdere il controllo del veicolo e ribaltarsi in via Sicilia/Calatafimi a Gallarate.

Galleria fotografica Tir ribaltato in via Sicilia a Gallarate 4 di 4

Il mezzo si è ribaltato sulla rampa che scende dal ponte sul Sempione e dallo svincolo della superstrada 336, dal lato verso Busto (anche se formalmente in territorio di Gallarate)

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.

Il conducente, un uomo di 56 anni, non ha riportato ferite gravi.

Sono in corso le operazioni di recupero. Sul posto anche la Polizia Locale di Gallarate.