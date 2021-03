Torna la “cena d’asporto” della Croce Rossa di Varese: questa volta trippa e pasta e fagioli

Dopo il successo dei primi appuntamenti, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Varese ne ha inventata un’altra.

Per sabato 13 Marzo 2021 proporrà una nuova cena da asporto, che stavolta richiama la tradizione lombarda in cucina, anzi nelle “schiscette” dei lavoratori: una bella trippa o una pasta e fagioli. Come sempre, insieme al piatto forte sono previsti anche i dolcetti, che in questo caso sono pane con uvetta e “brutti e buoni”.

Per poter garantire a tutti il piatto, i volontari di Varese saranno attivi fin dalla mattina nella cucina della sede di via Jean Henry Dunant, per poter essere pronti a servire le cene da asporto nella la serata di Sabato 13. Il contributo richiesto è di 15 euro.

Il ritiro delle porzioni prenotate sarà possibile dalle 18.30 alle 20, il contributo aiuterà a sostenere le numerose attività del Comitato.

Per motivi organizzativi, la prenotazione è obbligatoria, entro giovedì 11 Marzo. E’ possibile prenotare o avere maggiori informazioni a: eventi@crivarese.it oppure Cellulare: 366.6454396