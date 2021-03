Torna il premio Midec e dedicata una menzione speciale alla creatività femminile

L’Associazione Amici del MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno Mombello presenta la seconda edizione del PREMIO-MIDeC, anno 2021.

L’edizione dell’anno in corso, con termine ultimo di consegna dossier in data 27 giugno corrente anno ed inaugurazione con restituzione pubblica prevista per il mese di ottobre, accoglie la consueta sezione di candidature con la novità della Menzione Speciale DcomeDesign, a cura della medesima associazione, mirata alla valorizzazione della creazione femminile.

Il premio, ideato, diretto e curato da Lorenza Boisi, con Fabio Carnaghi è stato fortemente voluto dall’associazione Amici del MIDeC per la promozione ed indagine dei talenti nazionali nell’ambito della creazione e del design ceramico, assecondando la filiera che, intrinsecamente, caratterizza il MIDeC medesimo, ovvero il comparto di produzione seriale ed oggettuale della creazione ceramistica.

“L’attuale PREMIO-MIDeC si pone in continuità dialettica con il passato Premio Internazionale del Design Ceramico alla carriera, ideato e voluto dall’architetto, artista e designer Marcello Morandini nel 1998. Il PREMIO-MIDeC si propone di individuare una candidatura che valorizzi le proprietà tecniche ed estetiche e le potenzialità espressive della ceramica, prestata alla produzione seriale, secondo priorità di coerenza tematica, comprensione delle caratteristiche intrinseche del materiale, valore di ricerca progettuale, privilegiando una creazione di design ceramico contemporaneo, senza limitazioni nell’uso dei materiali e delle tecniche di produzione ceramistica di antica e moderna concezione (porcellana, terraglia, maiolica, gres, terracotta, etc).

Innovazione dell’edizione presente è la collaborazione apertasi con l’associazione DcomeDesign, mirante alla promozione e divulgazione della cultura e della pratica creativa femminile, con la definizione della Menzione Speciale DcomeDesign, a cura della medesima associazione, da destinarsi necessariamente ad una ceramista, designer, artista o artiera”, spiegano gli organizzatori.

L’edizione 2021 vede il PREMIO-MIDeC patrocinato da Comune di Laveno Mombello, ADI – Associazione per il Disegno Industriale e AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, con il contributo di Fondazione Comunitaria Varesotto Onlus e il sostegno di Hotel de Charme – Laveno e in collaborazione con DcomeDesign.