Traffico di valuta, la Finanza sequestra a Brogeda 52 mila euro

Altri soldi che cercano di varcare il confine che vengono fermati dai finanziari e dal personale dell’Agenzia delle dogane. Questa volta è successo a Como Brogeda, lungo l’autostrada.

Continua infatti l’attività di vigilanza dei Funzionari ADM della Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso e dei militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, diretta a contrastare il traffico transfrontaliero di valuta.

Nelle scorse ore, presso il valico autostradale di Como-Brogeda, è stata rinvenuta la somma

complessiva di 120.210 franchi svizzeri, pari a 109.282 euro, prevalentemente costituita da banconote da 200 franchi, portata al seguito, nel bagaglio personale, da un cittadino elvetico che

aveva dichiarato di non avere con sé denaro contante.

In mancanza delle condizioni per consentire al trasgressore di accedere al beneficio dell’oblazione, si è proceduto, nei termini di legge, a sequestrare il 50% dell’eccedenza – 57.200 franchi -, per un controvalore di 52.000 euro, cui sono state successivamente aggiunte le commissioni per il cambio valuta.

Tale somma è trattenuta a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa determinabile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in una misura che può andare dal 30% al 50% dell’eccedenza stessa.

L’attività posta in essere, volta a garantire l’osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. n. 195/08 in

materia valutaria, si inquadra in un più generale dispositivo di controllo al confine, in costante

sinergia tra Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza.