Tre nuovi acquisti “aziendali” per la lista civica Varese Praticittà

La lista Davide Galimberti, rinata come Varese Praticittà grazie all’iniziativa di 3 delle 4 assessore donna della giunta, si sta espandendo in senso aziendale, in vista dei contributi del Recovery Plan.

La “campagna acquisti” ha infatti fatto leva sulle risorse che Whirlpool ha radunato nel nostro territorio: anche quelle perse negli ultimi, turbati, anni della multinazionale. Due dei tre nuovi acquisti della lista provengono infatti dalla multinazionale americana. «Da dicembre, data di presentazione della nostra lista, tanti cittadini si sono avvicinati al nostro progetto, prima incuriositi e poi stimolati dai valori che rappresentiamo – Ha spiegato salomonicamente Ivana Perusin a nome delle tre rappresentanti più note – C’è una città in grande fermento; molti hanno compreso come la passione sia l’anima del progetto di Varese PratiCittà e ci stanno sostenendo con spunti e suggerimenti concreti per la costruzione delle proposte principali che saranno presentate dalla nostra lista».

«Vi ricorderete che l’estate scorsa, quando avevo fatto qualche citazione su come avrei immaginato la coalizione per la riconferma, avevo posto particolare attenzione al “metodo aziendalista” – ha meglio chiarito Davide Galimberti – Noi ora siamo davanti a una grande sfida per il futuro, e le competenze sono importanti».

I NUOVI ACQUISTI DI VARESE PRATICITTÀ

Davide Carlo Cazzaniga ingegnere aerospaziale, lavora in Whirlpool e per la società ha lavorato come ingegnere ma si occupa anche di finanza e di studi di sostenibilità economica. La sua prima esperienza civica è da presidente dell’associazione genitori della Carducci a Casbeno, dove vive.

«Siamo riusciti anche ad aumentare il fatturato della scuola, il che ci ha permesso di mettere in campo diversi progetti. Quello di cui sono orgoglioso è quello su sessualità e prevenzione degli abusi – spiega Cazzaniga – Nel frattempo ho seguito il lavoro del sindaco Galimberti e mi sembra persona giusta per sfruttare le opportunità del recovery plan. Mi sento perfettamente a mio agio in questa lista, molto pratica e a testa bassa verso i risultati. Mi metto a disposizione dell’amministrazione comunale soprattutto per gestire progetti legati al Recovery Plan, che è la mia principale competenza».

Alessandra Ferrario 53 anni, laurea in Filosofia e iscrizione a psicologia, è docente al Liceo Artistico di Varese dopo avere insegnato in molte scuole della provincia. «Ne sono molto fiera e ricopro il ruolo di responsabile della promozione alla partecipazione studentesca e referente dell’area della Prevenzione – spiega – Lo spirito con cui mi candido è senza ideologia: molto pratico e non politico. In questa lista trovo il luogo piu accogliente per me e vorrei contribuire a rendere Varese più sensibile ai giovani, alle famiglie e alle associazioni».

Isabella Failla 51 anni, laurea in Scienze Politiche, manager della comunicazione. È stata in Whirlpool per 23 anni, dove lavorava in comunicazione e innovazione. In passato attiva nell’associazione genitori della scuola primaria frequentata dai suoi due figli, oggi adolescenti alle prese con la DAD. «Ho seguito la campagna Galimberti del 2016, e poi il lavoro della loro giunta, dall’esterno e ho apprezzato il pragmatismo dell’amministrazione e del dna di questa lista – ha spiegato – Sono state queste caratteristiche a convincermi a mettermi in gioco: perchè Varese ha una serie di punti di forza: è una città vivibile per dimensioni e posizioni e immersa nel bello, ma ha bisogno di una sua strategia di branding: un punto su cui mi piacerebbe lavorare, e potrei portare le mie competenze».

TRE INCONTRI PER APPROFONDIRE LA CITTÀ E CONOSCERE MEGLIO LA LISTA

Per conoscere meglio la visione della lista e i suoi contenuti, Praticittà propone un ciclo di tre incontri on line di dialogo e confronto a partire da giovedì 4 marzo.

«Un ciclo che ha un preciso titolo: “Dopo la crisi: il contributo della diversità per la ripresa economica e sociale del territorio” e che vuole farci procedere nel nostro progetto grazie agli incontri on line, che avranno ospiti in grado di illustrare gli argomenti in una forma diversa dal solito» ha sottolineato Cristina Buzzetti.

«Il ciclo di incontri mostra come comunque ci stiamo muovendo anche se necessariamente la nostra attività è soprattutto online: la parte che ci interessa in particolare è il confronto e il dialogo dei cittadini – ha commentato Francesca Strazzi – Varese non può tornare in dietro a 5 anni fa, senza progetti e senza soldi».

Il primo appuntamento è per giovedì 4 marzo 2021 alle 20.45, con l’incontro dal titolo “la FeliCittà in PratiCittà”. Relatrice è Maria Gabriella La Porta, coach per organizzazioni positive e founder di “Fai volare il tuo valore”.

Secondo appuntamento è per giovedì 11 marzo con l’incontro «La città che cambia passo: rinascere dal quartiere”. Relatrice è Elena Buscemi vicepresidente del consiglio comunale di Milano e consigliera delegata al lavoro e alle politiche sociali della città metropolitana di Milano.

Il terzo e ultimo appuntamento si intitola “La città che cambia davvero: ruolo delle donne nella politica locale e nella ripresa economica e sociale del territorio” relatore sarà il sindaco di Varese Davide Galimberti.

Gli appuntamenti sono in GoMeeting: maggiori informazioni sulla pagina Facebook.