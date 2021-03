Tre rotonde lungo la Besozzo Vergiate, il record del cargo a Malpensa e il salvataggio dei rospi nel podcast del 9 marzo

Il podcast quotidiano di VareseNews.

Queste le notizie scelte per voi pubblicate il 9 marzo.

Dopo 21 anni di attesa, la statale 629 Vergiate Besozzo cambierà. All’inizio del prossimo anno aprirà il cantiere di riqualificazione di almeno 3 dei tanti semafori dislocati nei 16 chilometri. Le rotatorie verranno realizzate nei comuni di Malgesso, Mercallo e Vergiate. Il cantiere, finanziato con 5 milioni e mezzo, durerà un anno. Grande soddisfazione per i sindaci che chiedevano l’intervento necessario per risolvere i problemi viabilistici, di sicurezza e ambientali

mentre il traffico passeggeri rimane drmmatico, a Malpensa il cargo rappresenta l’unica luce positiva. A gennaio l’aeroporto ha movimentato complessivamente merce per quasi 50.000 tonnellate, ovvero il 25% in più rispetto allo stesso mese del 2020. Il dato sul primo bimestreparla di un incremento del 34%. I volumi non solo confermano il risultato del periodo pre-Covid ma li supera, in una crescita che l’ad di Sea Armando Brunini ha definito «vorticosa».

Ancora una giornata di lavori in via Carnia a Varese dove la scorsa settimana si è registrata una perdita di idrocarburi, fuorisuciti da un’autocisterna. I lavori di sistemazione del manto stradale eseguiti sino ad ora non hanno dato i risultati sperati. Il prossimo passo è la fresatura e riasfaltatura della strada. Enterrà a breve in vigore un’ordinanza che prevede l’istituzione della direzione obbligatoria per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e vieta la svolta in via Gozzi

Parte la campagna di salvataggio degli anfibi a Mesenzana. Come ogni anno diversi volontari sono in prima linea per aiutare gli anfibi a migrare oltrepassando l’ostacolo artificiale della strada statale 394 ed evitare la mattanza. all’inizio di ogni primavera si verifica la naturale migrazione di migliaia di anfibi verso i luoghi di riproduzione, normalmente laghetti o stagni dove vengono deposte le uova. Dato che un rospo può impiegare molti minuti per percorrere pochi metri, i volontari intervengono per evitare la carneficina di piccoli anfibi.

Era questa l’ultima notizia del nostro podcast quotidiano che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Youtube