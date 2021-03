Trecento in gara al Ciglione di Malpensa; tappa tricolore per otto categorie

Oltre 300 piloti iscritti, otto categorie impegnate e due giorni ricchi di gare e di spettacolo: questo il menù del weekend del 27 e 28 marzo al Ciglione della Malpensa, l’impianto dedicato al motocross – e dedicato a Vincenzo Agusta – che ospita la prima tappa del Campionato Italiano Senior Innteck di questa disciplina tanto amata dalle nostre parti.

L’intera manifestazione sarà, ovviamente, a porte chiuse e quindi senza spettatori per via delle normative anticovid messe in atto come in altri eventi sportivi di questo periodo. Davvero tanti però i concorrenti tanto che in ambito tricolore si parla già di record di iscritti. In palio i titoli 125 Senior, Femminile (foto in alto Giorgia Montini – Mxreport) e i sei delle classi Senior over 40 (ovvero due ciascuna per le categorie Veteran, Superveteran e Master).

Le gare del Ciglione sono organizzate in collaborazione con i “padroni di casa”, ovvero il Motoclub MV Gallarate che sovrintende a tutta l’attività del crossdromo con il proprio gruppo di lavoro guidato dal presidente Angelo Verona, da Michele Bonini e Pietro Miccheli.

Lunghissimo, come detto, l’elenco dei partecipanti; ci limitiamo quindi ad alcune indicazioni per la 125 Senior e la Femminile. Tra gli uomini saranno al via quasi 90 piloti e quindi il pronostico appare difficilissimo: di sicuro però spiccano alcuni nomi come quelli di Andrea Gino Laurenzi (KTM – A.M. Aretina), Francesco Bassi (KTM – La Rocca), Micol Pacini (Husqvarna – Team Fix) e Marcello Disetti (Honda – Team Cello 555).

Il femminile si conferma categoria in grande espansione: oltre 40 le ragazze al via “capitanate” da Kiara Fontanesi (Gas Gas – Fiamme Oro), la più famosa e titolata crossista italiana con i suoi sei (!) titoli iridati in bacheca. Tra le principali contendenti anche la vicecampionessa del mondo in carica, l’olandese Nancy Van de Ven su Yamaha e la tricolore in carica Giorgia Montini (Gas Gas – Gaerne). Una curiosità; al via anche la giovanissima Aneta Cepelakova (Yamaha), classe 2006, campionessa giovanile in Repubblica Ceca e figlia di quel Jiri Cepelak visto in opera anche al Ciglione negli appuntamenti mondiali del 1994 e del 2004. Tra le iscritte anche la saronnese Giorgia Giudici e la sommese Deborah Aquilini oltre alla squadra del Motoclub Gorlese-Mario Colombo, guidata da Stefano Canale e composta da Matilde Stilo, Gaia Oddo, Gaia Franchi, Stella Curino.