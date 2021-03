Trentaquattro nuove pensiline degli autobus a Varese

I lavori sono partiti da viale Ippodromo, ma sono in tutto trentaquattro, in ogni angolo della città, le fermate del trasporto pubblico locale interessate dall’intervento di riqualificazione e adeguamento funzionale delle pensiline degli autobus varesini.

Molte le vie cittadine che vedranno nelle prossime settimane l’installazione delle nuove strutture alle fermate: viale Aguggiari, via Bolchini, viale Borri, via Caracciolo, piazza Trento, via Daverio, piazzale Trieste, via Manin, via Maspero, via Sanvito, via Crispi, via Veratti e via Daverio a Bobbiate.



Un intervento per la sicurezza dei pedoni in attesa alle fermate dell’autobus, per garantire una maggiore accessibilità al trasporto pubblico cittadino. A queste se ne aggiungeranno poi altre nella seconda fase dei lavori.

«L’installazione delle prime trentaquattro pensiline è un intervento che rientra nelle opere per la mobilità e circolazione stradale – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – l’obiettivo è migliorare le condizioni di sicurezza e la qualità d’accesso al trasporto pubblico, per fornire un servizio ancora più funzionale ed accogliente, nella direzione di una maggiore vivibilità e decoro della città»