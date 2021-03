Trentuno ricoveri per Covid in un giorno: torna alta l’allerta al Circolo di Varese

L’inizio della terza ondata o la fine della seconda? Qualunque sia il momento che stiamo vivendo, per l’azienda ospedaliera varesina Sette Laghi si avvicina a grandi passi il momento di innalzare il livello di guardia.

Negli ultimi giorni i ricoveri per covid si sono impennati: in 24 ore sono stati 31.

Casi anche critici come dimostrano i 23 pazienti ricoverati in terapia intensiva e i 37 assistiti con la Cpap.

L’ospedale di Angera ha dovuto riaprire un’area “covid” accogliendo i primi pazienti: al momento sono disponibili 21 posti letto. Tradate sta riattivando la sua assistenza dedicata così da permettere all’ospedale di Circolo di mantenere finché possibile la sua funzione di alta specialità dando assistenza anche alle altre patologie. I degenti di altri reparti sono oltre 600 ma è iniziato a diminuire il numero totale per bilanciare la crescita dei nuovi ammalati Covid.

Ieri, tra dimissioni e nuovi ingressi, il saldo era di 12 pazienti in più. La direzione della Sette Laghi è di nuovo alla ricerca di soluzioni flessibili da adottare velocemente per dare risposte ad eventuali crisi, mantenendo il più possibile la sua organizzazione, prima fra tutte quella della campagna vaccinale che vede la somministrazione quotidiana di 1200 dosi.