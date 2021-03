Triple, difesa, energia: la Openjobmetis abbatte Trento e continua la risalita

Non sappiamo dove sia sparita la Openjobmetis impacciata, sprecona, timida di cui vi abbiamo parlato fino a qualche tempo fa. Non lo sappiamo e non ci interessa perché questa nuova versione biancorossa riesce a regalare emozioni che parevano sopite e soprattutto è capace di correre un po’ più in alto rispetto al precipizio chiamato retrocessione. Varese travolge anche Trento (88-70), riservando ai bianconeri un trattamento ancora più potente di quanto fatto con Sassari e Pesaro, intasca il terzo successo consecutivo – tutti in casa – e almeno per questa volta non chiuderà la giornata nel drappello di coda.

Ciò non significa che la lotta salvezza sia alle spalle: la bagarre è sempre molto aperta e sarebbe un errore madornale pensare di essere fuori dalle sabbie mobili con una classifica così corta. Però, dal punto di vista del morale, Varese in questo momento sta benissimo, e sta benissimo anche sul piano del gioco e dell’intensità. La Openjobmetis ha piegato una Trento che sulla carta è più potente, feroce e completa e lo ha fatto sfidandola proprio sul discorso della energia, prima ancora che su quello dei punti fatti. Non è un caso che poi, negli ultimi 6/7 minuti, il divario si sia ampliato fino a toccare il +24: quando i bianconeri sono stati respinti per l’ultima volta, le loro difese sono letteralmente crollate lasciando ai ragazzi di Bulleri lo spazio per i colpi di grazia.

Un trionfo, in fin dei conti, che dà ai biancorossi pure il 2-0 negli scontri diretti, anche se l’impressione è che Trento alla fine non resterà impigliata nella battaglia per l’ultimo posto. A firmare il tutto, la prestazione clamorosa del terzetto Ruzzier-Douglas-Beane che sono stati veri e propri motori fuoribordo. Il playmaker ha messo a referto una prova da 20 punti e 6 assist, l’esperto americano ha aggiunto 18 punti (6 bombe) arricchite da una difesa rocciosissima, una costante dell’ultimo periodo. E poi l’esterno ex Roma, sempre un po’ solista ma capace di salire nel tabellino sino a diventare il top scorer del match con 21 punti che hanno fatto ammattire la difesa di Molin.

Il tutto condito dalla nuova prestazione da stopper di Egbunu, la cui presenza continua a essere debordante in area colorata (10 punti e 11 rimbalzi) anche contro un lungo celebrato come Williams. Una situazione che permette a Scola di passare una serata “normale” e comunque produttiva.

E ora? Ora si va a Milano nel giorno di Pasquetta, appuntamento sulla carta impossibile che però potrà servire a testare ulteriormente la condizione e il nuovo assetto dei varesini, La AX Exchange ha perso, intanto, il big match con Venezia e non vorrà lasciare altro spazio alle inseguitrici, ma è chiaro che avrà un po’ di pressione sulle spalle. Serviranno miracoli, ma a quelli nel caso penseremo da domani. Oggi è tempo di celebrare un’altra vittoria davvero convincente della banda Bulleri, coach che – giustamente – oggi va applaudito dopo le tante fatiche dei mesi precedenti..

OPENJOBMETIS VARESE – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 88-70

(21-13, 41-36: 62-50)

VARESE: Ruzzier 19 (3-3, 2-3), Douglas 18 (6-12 da 3), Strautins 3 (0-2, 1-3), Scola 10 (1-2, 2-8), Egbunu 11 (5-7); Beane 21 (4-5, 4-7), Morse 6 (3-4), De Nicolao (0-1, 0-1), De Vico, Ferrero (0-1 da 3). All. Bulleri.

TRENTO: Browne 10 (2-5, 2-5), Forray 6 (1-3, 1-3), Morgan 12 (2-3, 2-7), Maye 4 (2-4, 0-2), Williams 16 (7-11); Martin 9 (3-4, 0-1), Pascolo, Sanders 13 (2-5, 3-7), Ladurner. Ne: Jovanovic, Conti, Mezzanotte. All: Molin.

ARBITRI: Mazzoni, Giovannetti, Morelli.

NOTE. Da 2: V 16-24, T 19-35. Da 3: V 15-35, T 8-25. Tl: V 11-14, T 8-12. Rimbalzi: V 35 (6 off., Scola, Egbunu 11), T 28 (6 off., Williams 9). Assist: V 18 (Ruzzier 6), T 9 (Browne 6). Perse: V 15 (Douglas 5), T 14 (Williams 4). Recuperate: V 5 (5 con 1), T 7 (Williams 3). Usc. 5 falli: nessuno. F. tecnico; Browne (23.31). Partita a porte chiuse.