Troppi contagi sul territorio, il sindacato chiede a Whirlpool la cassa integrazione per covid

I dati in continua crescita dei contagi sul territorio creano preoccupazione tra i lavoratori delle grandi imprese. Una situazione già vissuta nel marzo dello scorso anno che ha convinto la segreteria della rsu delo stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno a chiedere l’attivazione dello strumento della cassa covid.

«Tale strumento, è già stato approfondito all’interno dell’ultimo esame congiunto sulla Cigo (cassa integrazione ordinaria) a livello di gruppo – spiega in un nota la rsu – nel quale l’azienda non ne aveva escluso l’utilizzo anche per il sito di Cassinetta. Lo strumento in oggetto consentirebbe di ragionare su scaglionamenti per gli ingressi e le uscite evitando pericolosi assembramenti oltre alla gestione di potenziali focolai. Per questo avremmo la necessità di avere al più presto lo spaccato con il numero dei contagi sulle singole realtà».